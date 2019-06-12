"Yeni kavşak ilçe trafiğini rahatlattı"

KIRŞEHİR (AA) - Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, Fen İşleri Müdürlüğünce 25 Aralık Caddesi üzerine yapılan kavşağın trafiği rahatlattığını belirtti.

Çolak, yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yoğun bir şekilde ilçe genelinde peyzaj ve yol çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

İlçede büyük bir sıkıntı olan yol sorununu çözmek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Çolak, şunları kaydetti:

"İlçemizde en büyük sıkıntı olan yolları konusunu çözmeye gayret ediyoruz. 25 Aralık Caddesi girişi, alışveriş merkezi önünde bulunan ve bir tarafı 25 Aralık Caddesi'ne bir tarafı da hastane yolu diye tabir edilen 60. Yıl Okulu önüne giden yolda meydana gelecek trafik kazalarını önlemek adına o bölgeye vatandaşlarımızın isteği üzerine üçgen kavşak yaptık. Önceden araçların hangi yola döneceği belli olmuyor ve o bölgenin trafiği sıkışıyor, zaman zaman da hasarlı kazalar meydana geliyordu. Şuan ki yoldan herkes memnun oldu. Trafik rahatladı. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."