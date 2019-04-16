Yeni Kaspersky Endpoint Security Cloud, 2 ayrı sürüm şeklinde geliyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Lab, Kaspersky Endpoint Security Cloud çözümünün yeni sürümlerini piyasaya sundu.



Kaspersky açıklamasına göre, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) yönelik bulut tabanlı bir siber güvenlik ürünü olan çözüm, güvenlik yönetimini kolaylaştırmak ve bulut hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere hitap ediyor. Şimdi iki ayrı sürüm şeklinde sunulan ürün, temel siber güvenlik işlevlerini bulut üzerinden gerçekleştirmenin yanı sıra zayıflık değerlendirmesi, yama ve şifreleme yönetimi gibi özellikler de barındırıyor.



Tek bir lisansla iki mobil cihazı kapsayan yeni lisanslama modeline sahip Kaspersky Endpoint Security Cloud, insanların ofis dışında da güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor ve işle ilgili verileri koruyor.



- Şirketlerin farklı ihtiyaçlarına yönelik iki katmanlı çözüm



İşlerini büyüten şirketler daha fazla kontrol ve ölçeklenebilir koruma talep edebiliyor. Bununla birlikte bulut üzerinden yönetimin sunduğu esneklik ve kolaylığı da bekliyorlar. Şirketler şimdi Kaspersky Endpoint Security Cloud’un iki sürümü arasında tercih yapma şansına sahip. İstedikleri koruma düzeyini uygulayabilmenin yanı sıra aynı hızlı ve ölçeklendirilebilir yazılım hizmetinden yararlanabiliyorlar.



Kaspersky Endpoint Security Cloud, dosya, web ve e-posta koruması, güvenlik duvarı, ağ saldırısı engelleyici, davranış tespiti ve açık önleme gibi klasik siber güvenlik teknolojilerini içeriyor. Bu ürün web tehditlerine karşı koruma sağlamasının yanı sıra güncel olmayan yazılımlardaki açıklardan yararlanan zararlı programları da önlüyor. Bunu mümkün kılan zayıflık değerlendirme işlevi, kurumsal cihazlara kurulan uygulamaları inceleyerek mevcut yamalar hakkında BT yöneticilerine bilgi veriyor.



Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus ise bunların üzerine web ve cihaz kontrolleri ile yama ve şifreleme yönetimini ekliyor. Yama yönetimi özelliği, yöneticilerin hassas uygulamalardaki güncellemeleri otomatik olarak yapabilmesini sağlıyor. Şifre yönetimi ise hassas iş verilerinin güvenlik düzeyini artırıyor ve çalışanların uzaktan şifrelenen cihazlarındaki verilere, cihaz çalınsa veya kaybolsa dahi doğru izinler olmadan erişilmesini önlüyor.





- Taşınabilir cihazları kapsayan kolay siber güvenlik yönetimi



Açıklamaya göre, KOBİ’lerin beşte ikisinde (yüzde 40) insanlar düzenli olarak iş yeri dışında çalışıyor. Bu çalışanlar birçok farklı cihaz üzerinden çeşitli servislere erişiyor ve işle ilgili veriler kaydediyor. Kaspersky Endpoint Security Cloud, insanların iş yeri dışında çalışma alışkanlıklarını destekleyecek esnekliği şirketlere sunuyor. Tek bir lisans ile, bir bilgisayar veya dosya sunucusuna ek olarak iki mobil cihaz da koruma altına alınıyor. Çok sayıda lisans satın alma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu imkan sayesinde kullanıcılar birden fazla cihazla çalışmayı sürdürebiliyor. Windows ve Mac bilgisayarların yanında Android ve iOS tabanlı akıllı telefon veya tabletlerde de siber tehditlere karşı koruma sunuluyor.



Kullanıcı dostu bir yapıda olan Kaspersky Endpoint Security Cloud, zaman alan kurulum ve bakım işlemleri gerektirmiyor. Sade ve kullanışlı yönetim konsoluna dizüstü bilgisayar veya mobil tabletteki web tarayıcısından erişmek mümkün. Yeni eklenen her cihaza önceden ayarlanmış güvenlik profilleri otomatik olarak eklendiği için kurulum tamamlanır tamamlanmaz koruma devreye girmiş oluyor. Böylece BT yöneticilerinin değerli kaynaklarından da tasarruf ediliyor. Daha ince ayar yapılması gerektiğinde ise yöneticiler kendi ek profillerini oluşturabiliyor veya mevcut olanları değiştirebiliyor.



Yönetilen hizmet sağlayıcıları (MSP - Managed Service Provider) veya ayrı ofislere sahip şirketler de yönetim konsolunun çoklu kullanım özelliğinden yararlanabiliyor. Birden fazla kurum veya birbirinden uzak ofisler tek bir hesap üzerinden güvenlik yönetimi yapabiliyor. Yeni sunulan yönetici hakları yönetimi özelliği sayesinde çalışma alanına birden fazla yönetici erişebiliyor. Bu özellik, çok sayıda BT yöneticisine ihtiyaç duyan şirketler ve güvenlik yönetimini paylaşması gereken MSP’lere kolaylık sağlıyor.





- "Siber güvenlik vakaları yalnızca büyük şirketler için sorun teşkil etmiyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Lab B2B Ürün Pazarlama Müdürü Sergey Martsynkyan, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Siber güvenlik vakaları yalnızca büyük şirketler için sorun teşkil etmiyor. KOBİ'ler de benzer zorluklarla karşı karşıya. Bu tür işletmeler de kapsamlı koruma sağladığı kanıtlanmış ve aynı zamanda uygun fiyatlı ve kolay kurulup yönetilebilen çözümler arıyor. Bir yazılım hizmeti çözümü şeklinde sunulan Kaspersky Endpoint Security Cloud, donanım yatırımı gerektirmediği ve kurulumun hemen ardından korumaya başladığı için bu kriterleri karşılıyor. Ürünün yeni sürümü; ölçeklendirme, taşınabilirlik, uzaktan ve ortak çalışma senaryolarına uygun bir çözüm arayan KOBİ’lere hitap ediyor."

