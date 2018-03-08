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Yeni Jeep Wrangler, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı

- Yeni Jeep Wrangler, Cenevre Otomobil Fuarı'nda SUV tutkunlarının beğenisine sunuldu

08 Mart 2018 Perşembe 15:16
Yeni Jeep Wrangler, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı
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İSTANBUL (AA) - Yeni Jeep Wrangler, Cenevre Otomobil Fuarı'nda SUV tutkunlarının beğenisine sunuldu.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, ilk üretildiği günden bu yana 2 milyonun üzerinde satış adedine imza atan Wrangler, 1941 yılında başlayan tarihinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen tanıtımla Avrupa'da gün yüzüne çıkan dördüncü nesil Jeep Wrangler, asfalt ve off-road yetenekleri, geleneksel tasarımı, açık hava özgürlüğü sunan karoser özellikleri ve ileri teknolojik güvenlik donanımlarıyla dikkati çekiyor.

Bu yılın sonbahar aylarında Türkiye'de yollara çıkacak olan yeni Jeep Wrangler'da 2.0 litrelik, 265 HP güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli benzinli motor görev alacak.

Tüm Wrangler modelleri, çekiş gücü, su geçişi, manevra, artikülasyon ve yerden yüksekliği kabiliyetlerini kapsayan ağır testlerden geçerek edindiği ve 4x4 kabiliyetini ortaya koyan "trail rated" nişanıyla satışa sunulacak.


Anahtar Kelimeler:
Yeni Jeep Wrangler
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