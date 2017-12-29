Yeni Jeep Wrangler 2018’in sonbaharında Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Yeni Jeep Wrangler, 2018 yılının sonbahar aylarında Türkiye yollarında da yerini alacak.

Şirket açıklamasına göre, Wrangler'ın yeni nesil versiyonu, ilk olarak Kuzey Amerika’da görücüye çıktı. Yeni Jeep Wrangler; off-road yetenekleri, geleneksel Jeep tasarımı, açık hava özgürlüğü sunan karoser özellikleri, asfalt ve off-road sürüş dinamikleri ve bir dizi inovatif güvenlik ve gelişmiş teknolojik donanımla dünyanın en yetenekli ve tanınmış arazi aracı olma geleneğini sürdürüyor.

Sergilenen Yeni Jeep Wrangler serisi geleneksel Jeep tasarımına sadık modernize edilmiş bir dış görünüme sahip. Yeni Jeep Wrangler geniş cam alanları sayesinde çevreye hakim, rahat bir sürüş sunuyor.



Jeep tasarımcıları markanın imzası niteliğinde olan yedi oluklu ön ızgarayı yeniden tasarladı. Yeni ızgaranın farlarla kesişen tasarımı efsanevi Jeep CJ’e gönderme yapıyor.

Yeni ön ızgaranın üst kısmındaki kavis aerodinamik verimliliği artırıyor. Sahara ve Rubicon modellerinde sunulan LED ön farlar ve sis farları daha çekici bir görünümü beraberinde getirirken sinyal lambaları çamurlukların uç noktasına entegre ediliyor. Alışılagelmiş olduğu kare formunu koruyan arka stop lambalarında da çağın gereklerine uygun olarak LED teknolojisi kullanılıyor.



Yeni Jeep Wrangler 2 ve 4 kapılı olmak üzere iki farklı gövde tipiyle üretilecek. 2 kapılı gövde tipi Sport, Sport S ve Rubicon donanım seviyeleriyle sunulurken, 4 kapılı gövde tipi ise Sport, Sport S, Sahara ve Rubicon olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Onlarca farklı kapı, tavan ve ön cam kombinasyonları sonsuz kişiselleştirme sağlarken, 2019 yılında ilave olarak yeni, yarım kapı alternatifi sunulmaya başlanacak.





-Premium özellikler ve zenginleşen iç mekan tasarımı





Yeni Jeep Wrangler’ın iç mekanı geleneksel tasarım ve çok yönlü kullanım özelliklerini aynı potada eritiyor. Geleneksel yatay konumlu dik konsol mimarisi sportif ve modern tasarım detaylarıyla tamamlanıyor.

Ergonomik tasarımlı orta konsola entegre edilen klima ve müzik sistemi, medya şarj ve bağlantı soketleri, sürücü ve ön yolcunun sürüş esnasında rahatlıkla ulaşabileceği kullanım ergonomisini sunuyor. Havalandırma ızgarasını çevreleyen krom aplikasyonlar kalite algısını yükseltirken modern ve sportif bir görünümü de beraberinde getiriyor. Yeni Jeep Wrangler ile birlikte su geçirmeyen marş düğmesi devreye alınıyor.



Kontrast renkli dikişlere sahip kumaş veya deri koltuklar ayarlanabilir bel desteği ile daha fazla konfor sunarken direksiyon ve koltuk ısıtması gibi donanımlar konforu destekliyor.

Gösterge paneli 3,5 veya 7 inçlik TFT LED bilgi ekranına ev sahipliği yaparken 7 inçlik ekranda gösterilecek olan bilgiler sürücü tarafından kişiselleştirilebiliyor. Jeep Wrangler Sport’ta ise 5,0 inçlik dokunmatik ekran standart olarak sunuluyor.

Orta konsol 7,0 inç veya alternatif olarak sunulan ve bugüne kadar bir Wrangler’da sunulan en büyük ekran olan 8,4 inçlik dokunmatik ekrana ev sahipliği yapıyor. Dördüncü nesil Uconnect’e ait ekran orta konsolun en üst noktasına entegre ediliyor. Hızlı açılış, hassas dokunmatik ekran ve yüksek çözünürlüklü görüntü gibi özelliklerle kullanıcı dostu bir ara yüz sunan Uconnect’in 7,0 inç veya 8,4 inçlik versiyonları Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile üstün akıllı telefon entegrasyonu sunuyor. İki adet USB portu veya 12 volt soketi dışında farklı noktalara entegre edilen saklama alanlarıyla yeni Jeep Wrangler modern çağın gereksinimlerini fazlasıyla yerine getiriyor ve kullanım kolaylığı sunuyor.



Kuzey Amerika’daki Jeep Wrangler serisine yeni, gelişmiş, yakıt tasarruflu motorlar dahil olduğu görülürken, 3.0 litre EcoDiesel V6 ve yeni 2.0 litre hacimli sıralı dört silindirli turbo benzinli motorların da yeni otomatik sekiz vitesli şanzıman ile birleştirilmesi dikkati çekiyor.

Yeni Jeep Wrangler ağırlığı azaltılan gövdesi ve yakıt tüketimi düşürülen motorları ile gelişmiş sürüş verimliliği sunuyor. Yeni beş kollu süspansiyon sistemiyle mükemmel asfalt sürüş özellikleri sunan yeni Jeep Wrangler daha geliştirilen teknik yapısı ve güncellenen arazi donanımıyla markanın “dilediğin yere git” felsefesine sadık bir yapı sunuyor.Yakıt deposu, vites kutusu ve şanzıman yağ alt kapağı da dahil olmak üzere önemli yapı elemanlarını korumak üzere yeni Jeep Wrangler’da dört adet levha ve barlar devreye giriyor. Rubicon versiyonunda ise aracın gövdesini sert ve büyük kayalardan koruyan boru şeklinde çelik koruyucular devreye giriyor.