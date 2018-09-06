Yeni Isuzu Novociti Life Hatay'da

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Hatay ila Antakya arasında konforlu ve modern araçlarıyla hizmet verecek.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu'nun Türkiye’de ürettiği ödüllü midibüsü Isuzu Novociti Life’ın teslimatları hız kesmeden devam ediyor.



Türkiye’de ilk olarak Busworld 2018 Fuarı’nda sergilenen alçak tabanlı midibüs Isuzu Novociti Life’a ilgi her geçen gün artıyor.

Yeni Novociti Life’ın 2018 yılı üretimlerinin tamamının satışını gerçekleştiren Anadolu Isuzu, yurt içinde Bingöl, Afyonkarahisar ve Sivas’a gerçekleştirdiği yüksek adetli teslimatlardan sonra şimdi de Hatay halkının konforlu ve güvenli yolculuk yapması için 82 adet Isuzu Novociti Life’ı teslim ediyor.

Ulaşım ağını ekim ayı sonuna kadar modern Isuzu midibüslerle yenileyecek olan Hatay, ilk 23 aracını bugün Serinyol Minibüscüler Kooperatifi’yle teslim aldı.

Serinyol Minibüscüler Kooperatifi'nin teslim aldığı 23 adet Isuzu Novociti Life midibüs Serinyol ila Antakya arasında hizmet verirken, geri kalan 59 araç da ekim ayı sonuna kadar Hatay’daki çeşitli ilçe ve beldelerde hizmete başlayacak.









- Otobüs konforunda alçak tabanlı midibüs Isuzu Novociti Life





Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.

Anadolu Isuzu’nun otobüs ürün grubunda 9,5 metre uzunluğundaki Citibus modeli ile 7,5 metre uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 metre uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkati çekiyor.

Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 nm tork üretiyor. FPT’nin Egzoz Gazı Geri Çevirimi (EGR) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor.

Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerini sağlıyor. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life’ın insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyorlar.





- Akıllı tasarım ile servis ve bakım kolaylığı





Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motorunun arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken, araç arkasındaki kapak tasarımı da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.

Isuzu Novociti Life, Türkiye’de yollara çıkmadan önce 2 önemli kuruluştan ödül de aldı. Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışması'nda "İyi Tasarım Ödülü"nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü de nisan ayında A'Design Award & Competition'dan "Gold A’Design Award" ile aldı. Kompakt boyutlarıyla otobüs konforunu midibüs segmentinde yaşatan Novociti Life toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu’yu çok daha güçlü konuma taşıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman, "Sınıfının en yeni, en konforlu, en güvenli ve en performanslı aracı olan, aynı zamanda yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın da ulaşımda kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayan ödüllü midibüsümüz Isuzu Novociti Life’tan 23 adetlik bir teslimat gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

