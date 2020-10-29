Yeni Hayat 9. Bölüm Final Bölümü Canlı İzle! Timur, Adem'i kovuyor!

Yasemin'in içinde bulunduğu durum artık çevresindekileri de rahatsız eder. Yasemin, uğradığı şiddetten yorulmuştur.

Timur, Adem'i kovuyor! Yasemin'in içinde bulunduğu durum artık çevresindekileri de rahatsız eder. Yasemin, uğradığı şiddetten yorulmuştur. Timur ise en son çareyi Adem'i kovmakta bulur ve Adem'e onu kovduğunu söyler! Yeni Hayat final bölümüyle Perşembe 20.00'da Kanal D'de!

Ejder’in kurduğu büyük planla Adem ve Yasemin hiç olmadığı kadar sarsılacaklardır. Yeni Hayat final bölümüyle Perşembe akşamı 20.00'de Kanal D'de!...

Timur bir yandan Yasemin’le sınanacak hale gelirken, bir yandan da sevkiyattaki konumunu korumaya çalışacaktır. Adem ise sevkiyatın kaderini değiştirirken Ejder’in yoluna çıkmasıyla kendi kaderinin de değiştiğini çok acı bir sınavla öğrenecektir. Yasemin’in Furkan’la verdiği yeni karar, hem Timur’un tüm şiddetini açığa çıkaracak hem de Yasemin’in Furkan’la sınanmasına yol açacaktır. Yeni bir hayat kurmak için yola çıkan Yasemin, Adem’i bırakıp gidebilecek midir? Adem göreviyle ailesi arasında sıkışıp hayatındaki büyük sırrı öğrenecek midir

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