Yeni Havalimanı'ndan Bakü seferlerinin bilet satışına başlandı

İSTANBUL

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Yeni Havalimanı'ndan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye yapılacak seferlerin biletlerinin satışlarına başlandığını bildirdi.

Ekşi, Twitter’dan 29 Ekim'de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı'ndan bilet satışlarına başlanan tarifeli seferlerle ilgili açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Azerbeycan Bakü'ye İstanbul Yeni Havalimanı'ndan uçuşlarımız 'web/mobilden' satışlara açılmıştır. İki can kardeş ülkeye (Azerbaycan ve KKTC) merhaba diyerek Yeni Havalimanı'ndan sefer yapıyoruz. 31 Aralık’a kadar promosyon fiyatları ile Yeni Havalimanından uçun!" çağrısında bulundu.

Muhabir: İzzet Taskiran