Yeni Havalimanı için toplu ulaşım ve otopark müjdesi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 29 Ekim'de açılışı gerçekleşecek Yeni Havalimanı'nın toplu ulaşımında kullanılacak "Bagajlı Lüks Taşımacılık Sitemi"ndeki otobüslerin, iki ay boyunca yüzde 50 indirimli hizmet vereceğini söyledi.

Uysal, Yeni Havalimanı'nın toplu ulaşımında "Havaist" ismiyle kullanılacak otobüslerin tanıtımını gerçekleştirdi.

Sütlüce'de düzenlenen törende konuşan Uysal, Yeni Havalimanı'nın dünyanın en büyük ve en güzel havaalanı olacağını belirterek, havalimanı için aynı kalitede toplu ulaşım hizmeti sunulmasını planladıklarını vurguladı.

İETT Genel Müdürlüğü'nün Yeni Havalimanı'na toplu ulaşım için ihale gerçekleştirdiğini, ilk ihalenin, "kamu yararına" uygun bir sonuç çıkmadığı için iptal edildiğini dile getiren Uysal, ikinci ihaleyi 755 milyon 820 bin lira bedelle belediyenin firması Otobüs AŞ'nin kazandığını anımsattı.

Kentin farklı yerlerinden Yeni Havalimanı'na gidecek olanlarla, havalimanından İstanbul'un değişik noktalarına gelmek isteyenleri en konforlu şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini aktaran Uysal, "18 noktada 150 otobüsle en iyi, en güzel ve en konforlu ulaşım hizmeti verilmesi gerekir diye düşündük. Yeni Havalimanı'nda 5 noktaya uçuş var. Bizim de 5 noktadan oraya ulaşımımız olacak. Yeni Havalimanı'nda toplu ulaşım iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacak." diye konuştu.

Mevlüt Uysal, vatandaşların son model otobüslerle rahat şekilde yolculuk yapabileceğini, en yakın mesafe için 12, en uzak mesafe için ise 30 liralık bedeli istanbulkart ile ödeyebileceğini kaydetti.

Otopark iki ay ücretsiz

İstanbul Yeni Havalimanı'na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle Havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanacak.

İGA Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyanın ve Türkiye’nin merakla beklediği İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına bir haftadan az bir süre kaldı.

İlk yolcularını karşılamayı heyecanla bekleyen İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçları ile gelen yolcular, iki ay süreyle (30 Aralık 2018'e kadar) havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Taksi kullanarak şehir merkezine gitmek isteyen yolcular ise havalimanı için çalışacak taksilerle şehir merkezine ulaşabilecekler.

Muhabir: Adem Demir, Erhan Cihan Ünal