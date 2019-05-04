Yeni evli çifti trafik kazası ayırdı

KONYA (AA) - Konya'da bir haftalık evli çiftin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu eşlerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.
Kübra Kaya Karacaer'in (26) kullandığı 68 AAN 134 plakalı otomobil, Konya-Seydişehir kara yolunun 20. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü Karacaer ile eşi Muhammed Mustafa Karacaer (29) yaralandı.
Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Muhammed Mustafa Karacaer kurtarılamadı.
Kübra Kaya Karacaer'in durumunun da ağır olduğu belirtildi.
Karacaer çiftinin bir hafta önce evlendiği öğrenildi.
Otomobil, polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.