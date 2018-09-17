Yeni eğitim-öğretim yılı başladı

KAYSERİ (AA) - Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Yozgat ve Sivas'ta tören düzenlendi.

Kayseri'de Melikgazi İlçesi Türkan Mehmet Altun İlkokulu'ndaki törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

Çok sayıda veli çocuklarını yalnız bırakmazken, bazı çocukların ağladığı, kimisinin ise okul bahçesinde oyun oynadıkları gözlendi.

Vali Süleyman Kamçı, törende yaptığı konuşmada, eğitim konusunda hem ailelere hem de öğretmenlere önemli sorumluluk düştüğünü söyledi.

Kamçı, daha sonra öğrencilerle beraber yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldı. Tören, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtılmasının ardından sona erdi.

- Kırşehir

Kırşehir'de Merkez Süleyman Türkmani İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz, kentte 44 bin 144 öğrencinin ders başı yaptığını ve sadece dört okulda ikili eğitim verildiğini aktardı.

Konuşmanın ardından şiirler okuyan öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla protokol üyelerini selamlayan öğrenciler okul bahçesinde palyaçolar eşliğinde eğlendi.

Törenin yapıldığı okula siyah renkli bisikletiyle gelen Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ilgi odağı oldu.

Törene, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Çocukların en iyi şekilde yetişmesi için gerekli çalışmaları yaptıklarını ifade eden Haktankaçmaz, Kırıkkale'de eğitim öğretimde bu yıl köklü sayılabilecek yenilikler yapıldığını dile getirdi.



Konuşmaların ardından Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ilk ders zilini çaldı.

Haktankaçmaz ve berberindekiler, daha sonra okulun bahçesine kurulan okuma bahçesinin açılış kurdelesini kesti.

- Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Şehit Vural Tosun İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen törende, kentte eğitim altyapısı ve kalitesinin her geçen gün arttığını ve iyileştiğini söyledi.

Konuşmanın ardından 5. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi. Törende öğrenciler, şiir okudu, gösteriler sundu.

Daha sonra Vali Şimşek ve protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi, Z kütüphanesinin açılışını yaptı.

- Yozgat

Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Erdoğan Akdağ Ortaokulu'nda düzenlenen törende, insanın bulunmak istediği en güzel mekanın okul olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan da il genelinde 4 bin 571 öğretmen ile 4 bin 819 derslikte, 70 bin 964 öğrenciye eğitim verileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Altun ilk ders zilini çaldı.

Törende, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

- Sivas

Sivas Valisi Davut Gül, eğitime yeni açılan Şems-i Sivasi İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Sivas'taki okullarımız Türkiye'nin en güvenli okulları, Güvenli Okul Projesi kapsamında özel güvenlik tahsis edildi." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz da okulun Sivas'a hayırlı olmasını dileyerek, en büyük değeri beşeri sermeyenin oluşturduğunu ve bunu daha değerli kılanın da eğitim olduğunu vurguladı.

Programda öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Konuşmaların ardından Vali Gül, Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın ve Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, kurdele keserek okulun açılışını gerçekleştirdi ve sınıfları gezerek öğrencilere kitap dağıttı.