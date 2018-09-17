Yeni eğitim-öğretim yılı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaplan mesajında, insan hayatında aileden sonraki en önemli basamak olan okulun, bireyi hayata hazırlayan, gelişme ve çağdaşlaşma çabalarını başarıya ulaştıran, eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan ve geleceğe ilişkin hedeflere ulaştıran eğitim yuvası olduğunu belirtti.

Mesajında eğitim önemine değinen Kaplan, şunları kaydetti:

"Çocukları ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkan sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, soran ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, en önemlisi kendilerine yararlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak bizlerin vazifesidir. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının ve ailelerimizin yeni eğitim-öğretim yılının verimli geçmesini temenni ediyor, sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunuyorum."