Yeni eğitim öğretim yılı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı, Alüminyum İlkokulu'nda düzenlenen törenle açıldı.
Atatürk Anıtı'na çelengin konulmasıyla başlayan törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, 2018-2019 eğitim yılında ilçede toplam 13 bin öğrenci, bin öğretmen, 55 okul, 6 özel eğitim kurumuyla ders başı yapıldığını söyledi.
Kaymakam Aydın Erdoğan ise yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Etkinliğin ardından öğrenciler dersliklerde yerini aldı.
Törene, Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, protokolün diğer üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer ve STK temsilcileri katıldı.