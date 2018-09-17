Yeni eğitim-öğretim yılı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Şube Müdürü Mehmet Kargı ve okul idarecilerinin katılımıyla Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Daha sonra Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Dursun, yeni göreve başlayan öğretmenlerle bir araya geldi.
Dursun, gelecek nesilleri hep birlikte yetiştireceklerini belirtti.
İlçe genelinde 10 bine yakın öğrencinin bugün itibarıyla ders başı yaptığını dile getiren Dursun, yeni eğitim-öğretim yılının ilçede sorunsuz başladığını aktardı.
Yaklaşık 30 okulda, 650 öğretmenle ilçede eğitim öğretimin süreceğini ifade eden Dursun, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.