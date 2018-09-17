Yeni eğitim-öğretim yılı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, düzenlenen törenlerle başladı.



Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Mithat Paşa İlkokulu'nda düzenlenen törende, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.



Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, okula yeni başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, çocuklarını öğretmenlere teslim eden velilere "Gözünüz arkada kalmasın" diyerek, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin daha da büyüyebilmesi için eğitimin önem arz ettiğini belirten Çakacak, şunları kaydetti:

"Bir ulusun kalkınması ve gelişmesi ancak nitelikli eğitimle mümkündür. Bizlerin geleceğin Türkiye'sini inşa edebilmemiz için eğitime her zamankinden daha fazla destek vermek zorundayız. Her türlü eğitimin, gelişimin, kalkınmanın ekonomik, sosyal, kültürel gelişmenin ve kalkınmanın temeli eğitime dayanmaktadır. Bizler cumhuriyetin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine erişebilmek, devletimizin ve milletimizin hedefi olan 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmek için kaliteli eğitime önem vermek zorundayız."



İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen de ildeki okullarda yeni eğitim-öğretim yılına başlayan tüm öğrencilere başarılar dileyerek, devletin teminini gerçekleştirdiği ders kitaplarının 1 milyon adedinin dağıtıldığını, 200 bin adet kitabın ise bugün ve yarın dağıtımının gerçekleştirileceğini belirtti.



Törene, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Şen, öğrenciler ve velileri katıldı.