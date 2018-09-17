Yeni eğitim-öğretim yılı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül çaldı. Gül, burada yaptığı konuşmada, yeni dönemin öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını diledi. Öğrencilerin öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştuğunu söyleyen Gül, "Yarınlarımızın mimarı değerli öğretmenlerimize, sorumluluklarının bilincinde olan eğitim yöneticilerimize, okullarımızı yuva sıcaklığına taşıyan çalışanlarımıza ve çocuklarını ikinci yuvalarına emanet eden velilerimize hayırlı olmasını diler, başarı ve esenliklerle dolu bir eğitim-öğretim yılı olmasını temenni ederim." dedi.

İlçede 19 okulda bin 259 öğrenci ve 146 öğretmenle yeni eğitim-öğretim yılına başladıklarını ifade eden Gül, "Ekip ruhuyla yeni eğitim-öğretim yılında sosyal, sportif, kültürel, bilimsel, sanatsal ve akademik başarı için çalışacağız. Önceki yıllarda yapılan faaliyet ve projelere yenilerini ekleyeceğiz." diye konuştu.

- Şarkışla

Şarkışla ilçesinde ise yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla 7 bin 660 öğrenci ve 620 öğretmen ders başı yaptı.

Şehit Doğan Kaya İlkokulu'nda düzenlenen törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin heyecan içerisinde olduğunu belirten Ergen, "Yavrularımızın gözündeki pırıltı, parlaklığı hep beraber hissettik. Ümit ediyorum ki bu yavrularımız hem akademik hem sosyal hem kültürel hem de ahlaki değerler bakımından milletine, ülkesine, insanlığa faydalı birer nefer halinde kendilerini yetiştirecekler. Biz öğretmenler de bunun için gece gündüz çalışıyor, gayret ediyoruz." dedi.



