Yeni eğitim-öğretim yılı

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet konağı önünde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Balaban, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşu ile başlayan program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.
2018-2019 eğitim öğretim yılında 93 öğrenci 20 öğretmen ders başı yaptı. Önümüzdeki çarşamba günü İlköğretim Haftası nedeniyle Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu'nda etkinlik yapılacağı öğrenildi.
Programa, Belediye Başkan Vekili Süleyman Ceran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Balaban, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.