SİVAS (AA) - Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Sivas Şube Başkanı İlhan Karakoç, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Karakoç, sendika binasında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla heyecan yaşadığını ifade etti. Eğitimcilerin yoğun bir çalışma dönemine girdiğini söyleyen Karakoç, "Yeni eğitim-öğretim yılı, öğretmenlerimiz açısından yeni bir heyecan, yoğun bir çalışma dönemi ve özverilerle dolu bir süreç olarak başlamıştır. Bütün eli öpülesi öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarına ve geleceğimizi emanet edeceğimiz öğrencilerimize başarı sağlık ve mutluluklar diliyoruz." dedi.

Öğretmenlerin yaşadığı sorunlarının bir an önce düzeltilmesini isteyen Karakoç, "Eğitim çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmadan eğitimde yol almak, başarıyı yakalamak pek mümkün görünmemektedir." diye konuştu.

Yeni dönemin hayırlı olmasını temenni eden Karakoç, şunları kaydetti:

"Eğitim-Bir-Sen olarak, yeni eğitim-öğretim yılının tüm eğitim çalışanlarına, öğrencilerimize, velilerimize ve milletimize hayırlı olmasını, eğitimin en kısa sürede sorunlardan arındırılmasını diliyor, Milli Eğitim Bakanlığın güçlü ve büyük Türkiye idealine erişmemizi sağlayacak eğitim politikaları geliştirmesini ve uygulamasını bekliyoruz."