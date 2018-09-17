KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılı, düzenlenen törenle başladı.
Derebucak'ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törende şiirlerin okunmasının ardından 8. sınıf öğrencileri, ana sınıfı ve 1. sınıf öğrencilerine 'hoşgeldin' çiçeği verdi.
Programın ardından İlçe Mili Eğitim Müdürü öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelirken, yeni eğitim öğretim yılı değerlendirildi.
Programa, şube müdürü Yusuf Karabacak, okul müdürleri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.