Yeni Dünya Partisi'nden Erdoğan ve Cumhur İttifakına destek

Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada, seçimde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini belirtti.

Partici olmadıklarını, memlekete ve millete faydalı olacak kim varsa destek olacaklarını belirten Gündüz, şunları kaydetti:

"Biz gençliğin ve geleceğin partisiyiz. Sayın Erdoğan bizim yeni dünyamıza hizmet ediyor. Halk olarak bizden olan sayın Erdoğan'a oy vereceğiz. 2030 vizyonumuz ile siyaset yapıp geleceğin iktidarı olarak bugünden ülkenin sorunlarını çözen sayın Erdoğan'a destek olmak bizim için sorumluluk gereğidir. 15 Temmuz'u yaşamış ülkemizin yapması gereken şey, birinci turda sayın Erdoğan'ı seçmektir. Aksi takdirde ülke kaybeder. 15 Temmuz destanı yara alır. Özellikle bölgede HDP'ye oy verilmemesi gerekir. Kürtlere ve memlekete en büyük zararı PKK ve kravatlı ekibi ile HDP verdi. Kürtlerin varlığı HDP ile olmaz. MHP bile HDP'den daha çok Kürt partisidir ve Kürtlere faydalıdır. Şimdiye kadar bölgede neredeyse tüm belediyeler HDP elindeydi ama hizmet sıfırdı. Tüm para Kandil'e giderdi. Şu an kayyumlar var ve her yer köyler dahi hizmet alıyor. Ben birçok dağ köyünde bulundum. Yolları yapılmış köy içi bile kaldırım taşları ile döşenmiş. Evlerin önünde çöp konteynerleri var ve daha birçok hizmet şu an insanımıza veriliyor. Bunu neden şimdiye kadar PKK belediyeleri yapmadı."

PKK ve türevlerinin Kürtleri sömürdüğünü, katlettiğini ve geri bıraktığını vurgulayan Gündüz, "Kürtleri ulusal kimlikleri ile kabul eden, Kürtçe'ye özgürlük getiren sayın Erdoğan'dır. Ben Mardinli Kürt olarak Erdoğan'a ve AK Parti'ye oy vereceğim ve bölgemizin gelişmesi için Kürtlerin Erdoğan'a oy vermesi şart." ifadelerini kullandı.