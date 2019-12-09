Yeni doğan bebeğini öldüren anneye müebbet hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini kordon bağını keserek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada evinde doğurduğu bebeğini kordon bağını keserek öldürüp yatağının altında sakladığının, annesinin bir gün sonra odadaki kanı görerek hastaneye götürmesiyle ortaya çıkmasının ardından tutuklanan sanık üniversite öğrencisi D.G.B. hazır bulundu.

Duruşmaya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da katıldı.

Savcının mütalaasında "kendisini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istemesinin ardından son sözü sorulan sanık D.G.B, hamile olduğunu doğuma yakın fark ettiğini ve bir arkadaşının evinde doğum yapmayı planladığını söyledi.

Ailesinin bundan haberinin olmadığını, evlerindeyken bir gece doğum sancısının başladığını anlatan D.G.B, "Çocuğumu 9 ay boyunca karnımda taşıdım. Sevdim, öldürmek istemedim. Öldürmek isteseydim ilaç içerdim, zehirlerdim. Kasten öldürmek gibi bir niyetim hiçbir zaman olmadı." diye konuştu.

Sanık avukatı ise esasa ilişkin savunmasında, adli tıp kurumu raporunda bebeğin kordon bağının düzgün kesilmemesi, kanama ve havasız kalması nedeniyle öldüğünün belirtildiğini, otopsi raporunda ise dış kanama yüzünden hayatını kaybettiğine yer verildiğini dile getirdi.

Olayın ardından müvekkilinin, bebeğinin öldüğünü zannettiğini öne süren avukat, "Müvekkilim doğumdan bir gün sonra doktora gidince olayı ailesine anlatıyor. İsteseydi olayı ailesine anlatıp bebeği ortadan kaldırabilirdi. Bebekte herhangi bir darp, cebir izi yoktur. Olay kasti değildir, ihmal olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık D.G.B'ye "kendisini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından cezayı müebbet hapse çevirdi.

Heyet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan ise sanığın beraatine hükmetti.