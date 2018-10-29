Yeni Dell ürünleri Türkiye'de ilk kez n11.com'da

İSTANBUL (AA) - Yeni Dell oyun bilgisayarları, Türkiye’de ilk kez n11.com'da satışa sunuluyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, Intel Core i7 işlemcili yeni Alienware modelleri ile Intel Core i5 işlemcili yeni Dell Inspiron 5680 modeli, Türkiye’de ilk kez n11.com’da.

Oyun dünyasının özel gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanan yeni Dell oyun bilgisayarları, her bir oyun deneyimini daha sürükleyici ve gerçekçi kılıyor. Alienware Area-51 ve Alienware Aurora, Inter Core i7 işlemcisi ile rakipsiz bir performans sunarken, günümüzün sanal gerçeklik gereksinimlerini aşmak için üretilen Alienware Aurora; 6 çekirdekli, 16 GB RAM ve 128 GB’lık depolama alan özellikleri taşıyor. Alienware Area-51 ise 8 çekirdekli işlemcisi ile 16 GB RAM ve 256 GB’lık depolama alanına sahip.

Intel Core i5 işlemcisi ile 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Dell Inspiron 5680; ışık hızında bağlantısı, dinamik ses sistemi ve sanal gerçeklik ile uyumlu grafik kartları ile oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor.





