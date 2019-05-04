Yeni Citroen Berlingo'dan cazip teklif

İSTANBUL (AA) - Sınıfının öncüsü Citroen Berlingo, 1996 yılında çıkmış olduğu uzun soluklu yolculukta üçüncü nesil olarak yoluna devam ediyor.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, öncüleri gibi kompakt boyutlarıyla şehir içinde kullanımı kolay, ancak kabin içi mimarisiyle bir o kadar pratik, fonksiyonel ve kullanışlı olan Yeni Citroen Berlingo bünyesinde barındırdığı teknolojilerle geçmişten gelen geleneği geleceğe taşıyor.

Satışa sunulduğu günden bu yana 1,7 milyon adetlik satış performansına imza atan Berlingo üçüncü nesilde markanın güncel tasarım unsurlarını kullanarak marka kimliğine vurgu yapıyor. Yenilikçi çözümlerle kabin içi modülerlik ve pratiklik özellikleri daha da geliştirilen Yeni Berlingo, katlanan üç adet bağımsız arka koltuk ve katlanan ön yolcu koltuğu ile elde edilen 2,70 metreye kadar yükleme alanı uzunluğu ve yerini aldığı nesil ile kıyaslandığında 100 litre daha büyük bagajıyla hayatı her anlamda kolaylaştırıyor.

14 gelişmiş sürüş destek sistemi ve çeşitli bağlanabilirlik çözümleri ile yolculukları daha güvenli ve daha keyifli hale getiren Yeni Citroen Berlingo yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni 1.5 BlueHDi dizel, 1.6 BlueHDi dizel ve ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçenekleriyle sunuluyor.

Yeni Citroen Berlingo tanıtıma özel 45 bin TL kredi için 12 ay sıfır faiz fırsatı veya 50 bin TL kredi için aylık bin 500 TL ödemeli finansman kampanyası ve 99 bin TL'den başlayan fiyatlarla 3 Mayıs tarihinden itibaren tüm Citroen Yetkili Satıcılarında satışta.

Kompakt boyutlarıyla kullanışlılık ve geniş iç hacmi bir arada sunan segmentinin öncüsü olan Citroen Berlingo, ilk olarak 1996 yılında yollara çıktı. 2008 yılında ise yenilenerek ikinci nesil Berlingo satışa sunuldu. 2016 yılında satış rekoru kıran Berlingo, 2017 yılında ise 165 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek tarihinin en yüksek satış adedine ulaştı.

2017 yılında yaklaşık 17 ülkede en çok satan Citroen modeli olan Berlingo, C3 modelinin ardından markanın en çok satan otomobili olmaya devam ediyor. Segmentinde Avrupa’nın en çok satan ikinci aracı olan Berlingo, hafif ticari araç pazarında ise en çok satan ilk üç araç içerisinde yer alıyor. Berlingo tanıtımının yapıldığı 1996 yılından bu yana 3,3 milyon adet üretildi.

Citroen, üçüncü nesil yeni Berlingo ile hem segment hem de marka adına bu segmentin algısını değiştirecek tamamen yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor. Otomobil dünyasındaki en güncel trendleri ve en yeni teknolojileri bünyesinde barındıran yeni Berlingo ailelerin temel ihtiyaçları dışında hafta sonu gezmelerini ve hobi amaçlı kullanımları da karşılıyor.

Berlingo’da kullanıma sunulan benzinli ve dizel motorlar gerek şehir içinde, gerek şehir dışı yollarda mümkün olan en iyi performansı düşük yakıt tüketimi ile birlikte sunmak üzere tasarlandı. Berlingo, yeni 1.5 BlueHDi dizel, 1.6 BlueHDi dizel ve ödüllü 1.2 PureTech benzinli motor seçenekleri ile yollara çıkıyor. Dizel cephesinde yeni 1.5 BlueHDi 130 HP S&S 6 ileri manuel şanzıman ve 1.6 BlueHDi 100 HP S&S 5 ileri manuel şanzıman gibi iki farklı seçenek sunuluyor. Benzinli cephesinde ise 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonu bulunuyor.