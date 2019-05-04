Yemenliler Eskişehir'de buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Yemenliler Buluşması"na kentte ve çevre illerde öğrenim gören Yemenli öğrenciler katıldı.

Anadolu Üniversitesinde (AÜ) yapılan programda, Eskişehir Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Nihat Bahar, AÜ TÖMER Müdürü Ferdi Bozkurt, YUDER Başkanı Nihat Demir ve Türkiye Yemenli Öğrenciler Birliği Başkanı Mohammed Hamzah ile diğer ilgililer hazır bulundu.

Programda, Yemen kültürü ve tanıtımı yapıldıktan sonra davetlilere Yemen kahvesi ve yöresel yemeklerden ikram edildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, Hazreti Muhammed'in "İman Yemenlidir, fıkıh Yemen'dedir, hikmet Yemen'dedir." sözünü hatırlattı.

Veysel Karani'nin güzel ülkesi Yemen'den Türkiye'ye ilim amacıyla gelen öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Akyıldız, "Sizler Türkiye ve Yemen arasında mazide kurulmuş olan gönül köprülerinin şimdiki güzide temsilcilerisiniz. Birlik ve beraberliğimiz ve gönülden kurulan bu dostluğumuz daim olsun." dedi.

Etkinlik, Yemenli öğrencilerin yöresel oyunları ve Yemen türküleriyle tamamlandı.