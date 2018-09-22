'Yemen'de insanlar kıtlıktan ot yemeye başladı'

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, iç savaşın devam ettiği ve nüfusunun üçte birinin insani yardıma muhtaç olduğu Yemen'de insanların yiyecek hiçbir şey bulamadığı için ''ot ve yaprak yediğini'' ve ''kıtlığa karşı mücadelenin kaybedildiğini'' söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ni Yemen'deki insani duruma ilişkin bilgilendiren Lowcock, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkede durumun ''alarm verici'' olduğu uyarısında bulundu.

Dönüşü olmayan bir yola doğru gidildiğini ve milyonlarca insanın ülke genelinde kıtlık nedeniyle hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Lowcock,'' Yemen'de insanlar yiyecek hiçbir şey bulamadıkları için ot ve yaprak yiyor, kıtlığa karşı mücadeleyi kaybediyoruz.'' dedi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.



