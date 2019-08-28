Yemen'de hükümet güçleri Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladı

YEMEN (AA) - Yemen'de hükümete bağlı askeri birlikler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçlerinin elindeki Aden Uluslararası Havalimanı'nda kontrolü sağladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Şebve ve Ebyen'de denetimi sağladıktan sonra geçici başkent Aden'e ulaşan hükümet güçleri, BAE destekli Güney Geçiş Konseyi güçleri ile yaşanan çatışmaların ardından Aden Uluslararası Havalimanı'nı ele geçirdi.

Hükümete bağlı güçlerin, Aden'de Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Hur Mekser ve Krater mahallelerine doğru ilerlediği belirtildi.

Öte yandan Yemen İçişleri Bakanlığı, Aden'deki vatandaşlara can güvenlikleri için askeri bölgeler ve çatışma alanlarından uzak durmaları çağrısı yaptı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin Ebyen'in merkezi Zencibar'da denetimi tekrar ele geçirdiğini bildirmişti.

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi de gece saatlerinde yaptığı açıklamada ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde hükümet güçlerine yenildiklerini duyurmuştu.

Güneydeki gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri ile Hizam Emni arasında Şebve'de de geçen hafta başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmişti.

Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.