Yeğenlerini öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı ile oğlu tutuklandı

AKSARAY (AA) - Aksaray'ın Eskil ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 yeğenini öldürdüğü ileri sürülen kişi ile oğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Gümüşdüğün köyünde çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili jandarma ekiplerine teslim olan Hüseyin İnan'ın (58) oğlu Fatih İnan da (23) olaya karıştığı gerekçesiyle polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hüseyin İnan ile oğlu Fatih İnan, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 23 Ekim'de Hüseyin İnan (58) ile yeğenleri Murat (37) ve Uğur İnan (39) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda tüfekle vurulan 2 yeğen, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Zanlı Hüseyin İnan, olayın ardından jandarma ekiplerine teslim olmuştu.

