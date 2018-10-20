YEE'den Pakistanlı yetimlere Türkçe dersi

LAHOR (AA) - Enstitünün Pakistan'ın Lahor kentindeki kültür merkezinde başlayan kursun açılış törenine, Pencap eyaleti Enformasyon ve Kültür Bakanı Fayazul Hasan Çohan, Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Emir Özbay, Yunus Emre Enstitüsü Lahor Türk Kültür Merkezi Müdürü Ulaş Ertaş, Türk Hava Yolları (THY) Lahor Müdürü Hamid Eldeleklioğlu, kültür merkezinde eğitim alan öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Kültür merkezinin resmi açılışının da yapıldığı törende konuşan Çohan, "Pakistan'ın atom enerjisi varsa, Türkiye'nin atom enerjisi gücünde kültürü, ekonomisi ve siyasi istikrarı vardır. YEE ile Pencap'ta daha çok ortak çalışmalara imza atacağız. Dil ve kültür alanında çalışmalara desteğimiz devam edecek." diye konuştu.

Yetim çocuklarla yapılan projenin Türkiye ile Pakistan arasında köprü kurmak ve kültür aktarımı yapmak için önemli bir çalışma olduğunu söyleyen Çohan, iki ülke ilişkilerini geliştirecek her türlü çalışmaya bakanlık olarak destek vereceklerini ifade etti.

Başkonsolos Özbay da projenin Türkiye'nin tanıtımına destek sağlayacağını dile getirerek, Ocak 2018'de faaliyete geçen YEE Lahor Türk Kültür Merkezinin kısa sürede önemli işler yaptığını belirtti. Görevine yeni atanan Özbay, konsolosluk ve YEE'nin gelecekte yeni faaliyetleri hayata geçireceğini sözlerine ekledi.

Yetimlere Türkçe eğitimi projesiyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan YEE Lahor Türk Kültür Merkezi Müdürü Ertaş ise eğitim, ulaşım ve ders araç gereçlerinin tamamıyla ücretsiz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yetişkin ve çocuklara yönelik Lahor'da, Azad Cammu Keşmir Üniversitesinde ve Ulusal Modern Diller Üniversitesinde (NUML) Türkçe eğitimleri veriyoruz. Bugün açılışını yaptığımız projede Pakistanlı yetim öğrencilere gerek dil öğretmek gerekse de kültürel faaliyetlerle Türkiye'yi tanıtmayı planlıyoruz, öğretici ve öğretici bilgiler vererek hem kültürümüzü ve dilimizi tanıtıyoruz hem de dünyaya ülkemizin yardımsever yönünü göstermek istiyoruz."

Ertaş, gelecek dönemde de 45 civarında yeni öğrenci alarak yetimlere özel eğitim materyalleri ve sınıflarla kapsamı büyütmeyi planladıklarını söyledi.

Açılış töreninin ardından YEE'de eğitim alan yetim çocuklara THY tarafından hediyeler dağıtıldı.