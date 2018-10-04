YEE'den Ankara'daki Suriyeli çocuklar için Türkçe sınıfı

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Suriyeli çocukların çoğunlukta olduğu Ankara'daki Solfasol İlkokulu'nda Türkçe sınıfı açtı.

Türkçe sınıfının açılışına katılan YEE Başkanı Şeref Ateş, "Dünyanın her tarafında hem Türkçe öğretim malzemesi üretip hem de Türkçe öğretirken kendi ülkemize sığınan göçmen çocuklarımıza Türkçe öğretmek konusunda duyarsız kalamayız." dedi.

YEE'nin başta Bosna Hersek olmak üzere 7 ülkede okullarda öğrencilere Türkçeyi seçmeli ders olarak sunduğunu belirten Ateş, "Tıpkı yurt dışında öğrettiğimiz gibi, kendi ülkemizde de yetişen yabancı kökenli çocuklarımıza da Türkçe öğretme konusunda bir standart geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

YEE Başkanı, Türkçeyi sevdirmek için bu pilot projeyi geliştirdiklerini aktararak, "Biz Türkçeyi doğal olarak seviyoruz fakat başkasına da sevdirmemiz lazım. Bunun birinci şartı 'bir Türkçe sınıfı nasıl olmalı?' diyerek güzel ve sevimli bir çocuk yaşına uygun Türkçe sınıfı açtık." ifadelerini kullandı.

Ateş, bu tarz projelerin düşük maliyetle yapıldığına dikkati çekerek, "Burada harcanan para Yunus Emre Enstitüsü'nün devletten aldığı para değil. Biz Türkçe öğretimi için kitaplar yazıyoruz, malzemeler üretiyoruz ve bunları satıyoruz, burası o malzemelerin zekatından yapılmış bir ortamdır." dedi.

Yabancı kurumların da dünya çapında kendi dilleri için bir standart geliştirdiğine değinen Ateş, "Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğretimi için bir standart koyuyor. Sadece öğretim malzemesi değil aynı zamanda öğretmen eğitimi yani yabancılara Türkçe nasıl öğretilir konusunda da teorik altyapısını oluşturuyor ve bunun ölçme değerlendirmesini de yapıyor." diye konuştu.

Solfasol İlkokulu Müdür Yardımcısı Hakan Caner, 202 öğrenci kapasiteli okulda eğitim alan öğrencilerin çoğunun Suriyeli olduğunu söyledi. Caner, Türkçe sınıfı açılma kararının şubatta Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş'in okula yaptığı ziyarette alındığını belirtti.

YEE Başkanı Ateş, sınıfın açılışının ardından çocuklara hediye ve çikolata dağıttı.

Yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe eğitimi vermek üzere açılan sınıfta, zeka oyunları, kavram kartları, geleneksel Türk oyunları, yapbozlar ve YEE'nin temin ettiği Türkçe dilbilgisi eğitim kitapları bulunuyor.