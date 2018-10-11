Yeditepe Üniversitesi'nin

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2018 mezuniyet projelerinden oluşan "odak" sergisi, İstanbul Maltepe'deki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Galeri A+B’de sanatseverlerle buluştu.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, küratörlüğünü Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Marcus Graf’ın yaptığı serginin açılışına Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülveli Kaya'nın açılış konuşmasını yaptığı sergi, sanatçı, tasarımcı akademisyenler ve Güzel Sanatlar Fakültesi mezunlarını izleyiciyle buluşturdu.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü de, açılışta sahnelediği "Hayal-i Temsil" isimli oyunla davetlilere keyifli anlar yaşattı.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin yetiştirdiği sanatçı ve tasarımcıların üretimlerinden oluşan karma sergi "odak", plastik sanatlar, grafik tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları, tiyatro ve sanat Yönetimi bölümlerinin işlerini bir araya getirdi.

Halka açık olan sergi 20 Ekim tarihine kadar gezilebilecek.