Yeditepe Üniversitesi'nden yeni fikirlere ödül

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği "7Tepe Yeni Fikir Yarışması 2018"in kazananları ödüllerini aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (YUTTO), Ar-Ge faaliyetlerini insanlık yararına ve Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmaya yönelik teknolojik ve ekonomik değere dönüştürmek amacıyla gerçekleştirdiği "7Tepe Yeni Fikir Yarışması", düzenlenen ödül töreniyle final yaptı.

Yarışma sonunda, kolon kanserinin erken evre teşhisini sağlayan “Kolon Kanseri Tanı ve Taramasına Yönelik Biyosensör" isimli proje birinci, teknoloji tabanlı araç vale hizmeti olan "Otolab" isimli proje ikinci, parkinson hastalarının yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen "Bracehealth" isimli proje ise üçüncü oldu.





- İş geliştirme eğitimleri, seminer ve mentorluk desteği





YUTTO’nun bu yıl, haziran ayı itibarıyla ilk başvurularını aldığı yarışma kapsamında ön değerlendirme sonucu 35 girişimci grup, desteklenmeye hak kazandı. Bu grupların her birine iş geliştirme eğitimleri, seminerler, atölye çalışmaları ve mentorluk destekleri veren YUTTO’nun ikinci değerlendirmesi sonrasında 17 grup, Yeditepe Üniversitesi Girişim Atölyesi’nde ortak alan ofis desteği almaya hak kazanırken 10 grup finale kaldı.

Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu’nda, 28 Kasım’da gerçekleştirilen etkinlikte finale kalan 10 grup mobil uygulama, web platformu, sosyal girişim, tarım, gıda ve sağlık teknolojileri gibi birçok alanda iş fikirlerini jüriye sundu. Inventram Üst Yöneticisi (CEO) Cem Soysal, Migros CRO’su Mustafa Bartın, IYZICO CFO’su İlkay Düzgün, MNG Kargo CEO’su Boran Uzun, Melek yatırımcı ve danışman Ali Rıza Babaoğlan ile IDA Capital Yönetici Ortağı Cem Baytok’tan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu üç grup ödüle değer görüldü.

Kazanan yarışmacılara ödülleri, Yeditepe Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Mücahit Şişlioğlu, Kurucu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, YUTTO Müdürü Doç. Dr. Serkan Topaloğlu ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Ergin tarafından verildi.





- "Bu yarışmanın kaybedeni yok"





Açıklamada görüşlerine yer verilen YUTTO Müdürü Doç. Dr. Serkan Topaloğlu, "7Tepe Yeni Fikir Yarışması"nda kaybedenin bulunmadığını, bu yarışmanın herkesin kazandığı bir yarışma olduğunu belirterek, 2016 yılında yarışmaya katılan 8 fikirden 4'ünün şirketleştiğini, 2017 yılındaki yarışmada 9 fikirden 3'ünün şirketleştiğini ve diğerlerinin de şirketleşme yolunda olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Topaloğlu, Yeditepe Üniversitesi’nin patent sayılarına ilişkin, "Patent dosyası sayısı 255 olan ve 90 patent belgesi bulunan, çeşitli fonlardan destek alan 350’yi aşkın projeyi tamamlamış, bunlara ek olarak 65 adet projeyi yürütmekte olan bir üniversiteyiz." ifadelerini kullandı.