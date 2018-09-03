Yeditepe Üniversitesi Kıkırdak Sempozyumu

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen "Kıkırdak Sempozyumu" nda, farklı bölgelerden gelen birçok ortopedi uzmanı, kıkırdak sorunlarının günümüz ve gelecekteki tedavi yöntemlerini konuştu.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, kıkırdak sorunlarının tüm yönleriyle ele alındığı, Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyumda, “Donörden Yapılan Kıkırdak Nakli"nin yakın gelecekte ülkemizde de yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, uzun yıllardır yurt dışında yapılan ve son derece başarılı sonuçlara ulaşılan "Donörden Kıkırdak Naklinin" yirmi yıllık takiplerinde, yüzde 70-80 başarı elde edildiğinin görüldüğünü, bu yöntemin kıkırdak tedavisinde kullanılması konusunda Türkiye'de de girişimlerin devam ettiğini belirtti.

Özellikle cerrahi tedavi yapılamayacak olan büyük hasarlanmalarda, uygulanacak tek tedavi yönteminin “Donörden Kıkırdak Nakli” olduğunu aktaran Meriç, şunları kaydetti:

"Donörün kıkırdağı alınarak, başka bir hastaya nakledilmesi şeklinde gerçekleştirilen bu yöntem, yurt dışında yaklaşık 30 yıldır başarıyla kullanılıyor. Donörden Kıkırdak Nakli’nde cerrahi işlem tek seferde uygulanıyor. Dört santimden büyük hasarlanmalarda da uygulanabiliyor. Diğer kıkırdak tedavilerinin başarısız olduğu durumlarda kurtarıcı yöntem olarak kabul ediliyor. Bu tedavi yönteminin 40 yaşın altında olan hastalarda başarı oranı yüksek. 50 yaşın üzerindeki kişilerde de uygun donör bulunması durumunda kullanılabiliyor. Özellikle profesyonel sporcu olan hastalara “Donörden Kıkırdak Nakli” yapıldıktan sonra, önceki performans düzeyinde spora dönüş yaptıkları görülüyor. Üstelik sorun tekrarlamıyor."

Kıkırdaktaki hasarın erken dönemde tanılanmasının son derece önem taşıdığını dile getiren Meriç, cerrahi ya da cerrahi dışı tedavilerle kıkırdak hasarlanmasını yavaşlatmanın ya da önlemenin mümkün olabildiğini aktardı.



