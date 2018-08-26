Yedi kıtaya ayak basan en genç Türk, sosyal medyada ilgi çekiyor

İSTANBUL- MUSAB TURAN

Antarktika'yı da ziyaret ederek tüm kıtalara ayak basan en genç Türk unvanını elde eden Barkın Özdemir'in (23) Antarktika'da penguenlerle çektirdiği fotoğraflar sosyal paylaşım sitesi Instagram'da binlerce beğeni alıyor.

AA muhabirine Antarktika seyahatini anlatan Özdemir, üniversite öğrenimi sırasında biriktirdiği öğrenim kredisiyle seyahat etmeye başladığını, dünyada ayak basmadığı tek kıta olan Antarktika'ya da gitmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kitlesel fonlama yöntemiyle kendisine hayal ortakları bularak Antarktika'yı gezdiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Ülkemizde çok yaygın olmasa da kitlesel fonlama yöntemini denemeye karar verdim. Sadece kendim için değil, 'hayallerin sınırları olamaz' diye Türk gençliğine de bir mesaj vermek istiyordum. Bir çılgınlık yapıp, 20 bin TL’lik fonu 60 gün bağışlama için açtım. Fonu açarken 3 ana hedefe odaklandım. Birincisi, 22 yaşında sıradan bir üniversite öğrencisinin kendi fırsatlarını yaratıp dünyayı gezebildiğini ve bunu isteyen, hayal eden herkesin yapabileceğini en uç örnek ile göstermek. İkincisi, küresel ısınma konusunda farkındalık yaratmak. Üçüncü hedefim de seyahatlerim boyunca 6 kıtayı gezme şansı buldum. Sırada bir tek Antarktika kıtası kalmıştı. Bu kıtaya da ayak basarsam bütün kıtalara ayak basmış en genç Türk unvanını kazanacaktım. Kim böylesine çılgın bir fikre destek verir diye düşünürken, sadece 27 günde 21 bin TL elde ettik. Kimisi 20 lira verdi kimisi 5 bin lira... Miktar önemli değildi, onlar artık bir hayal ortağı olmuştu."

"10 günlük bir tur için minimum tutar 6 bin dolardan başlıyor"

Bugüne kadar burslarını biriktirerek 52 ülke gezdiğini anlatan Özdemir, Antarktika ziyaretinin daha maliyetli olduğunu belirterek, "Maalesef Antarktika’da 10 günlük bir tur için minimum tutar 6 bin dolardan başlıyor. Antarktika her sene daha da popülerleştiğinden fiyatlar her sene daha çok artıyor. Pazarlık yapmaya çalışsanız dahi firmalar buna yaklaşmıyor. Çünkü hedefledikleri kitle lüks kesim." ifadelerini kullandı.

"Eğer en düşük ücret opsiyonunu arıyorsanız önünüzde iki seçenek var. Ya turu 1 sene öncesinden alacaksınız ya da riske girip, gemilerin kalktığı Ushuaia’da belli bir süre geçirip son dakika indirimleri yakalamaya çalışacaksınız. Ben Ushuaia’da geminin kalkmasına bir hafta kala normalde 16 bin 500 dolar olan bir turu 9 bin 500 dolara buldum ve bu tur 20 gündü." diyen Özdemir, ilk olarak İstanbul’dan Frankfurt’a, oradan da Buenos Aires’e uçtuğunu kaydetti.

Antarktika’ya tur yapan acentelerin genellikle Amerika ve Kanada merkezli olduğunu dile getiren Özdemir, "Türkiye’deyken saat farkı ve uluslararası telefonla aramalar çok zor oluyordu. Buenos Aires’te de bir hafta kaldıktan sonra dünyanın en güneyine, Ushuia’ya geçtim. Orada son dakika turu satın alarak bir hafta sonra 100 kişi ile serüvene yol aldık." diye konuştu.

Özdemir, şöyle devam etti:

"Antarktika'ya doğru yola çıktığım andan itibaren başlayan 20 gün boyunca internet, telefon, çalışmıyordu. Hava 01.00’de kararıyor, 04.00’te uyanıyorsunuz aydınlık. Bu yüzden hep saatinize bakmak zorundasınız, güneş ışığı, size 07.00 gibi görünse de 22.00 olabiliyor. Bir yerden bir yere geçerken seyahat saatlerce değil günlerce sürüyor. 3 gün denizde, boşluğun ortasındasınız. Hayatımda ilk kez zihnimi tamamen boşaltabildim, 20 gün boyunca kalemi elimden bırakmadım, 250 sayfa yazı yazdım. Tuttuğum günlük önümüzdeki aylarda kitap olacak. Elbete bana destek olmak isteyen değerli paydaşlarla beraber yapacağız bunu. Çoğu şey tamam ama tarihsel hikayeleri anlatmada kullanmam gereken fotoğrafların izinlerini British Library’de profesörlerle beraber almaya çalışıyorum."

"Maddi, manevi çok büyük sınavlardan geçiyorsunuz"

Özdemir, Antarktika'daki South Georgia adasını çok özel bulduğunu ifade ederek, adanın dünyanın en büyük penguen kolonilerinden birine ev sahipliği yaptığını kaydetti.

"Bir gün dünyanın en büyük penguen kolonisinin arasına daldık. Mutluluktan ağladım. 250 bin tane kral penguenle birlikte... Yine bir Pars Foku'nu ava çıkmışken gördüm, buz dağlarını gördüm." diyen Özdemir, dünyayı gezmeyi planlayan seyyah ruhlu insanlara tavsiyelerde bulundu.

Özdemir, "Asla diye bir şey yok. Eğer gerçekten bir şeyi çok isterseniz yapabilirsiniz ve bu yolda gerçekten çok fedakar olmak gerekiyor. Maddi, manevi çok büyük sınavlardan geçiyorsunuz ve en önemlisi de kendinizi gerçekten hazır hissettiğiniz anda bu hedefi gerçekleştirmeye adım atın." ifadelerini kullandı.

Toplam 52 ülke gezdiğini, Antarktika’yı bu liste dışında tuttuğunu aktaran Özdemir, "Ne kadar zorluk çekmiş olursam olayım hayatımda hiç tanışmadığım kadar neşeli insan ile tanıştım. Güney Afrika’nın benim için yeri her zaman özeldir. Gün batımında denizin ortasında kaybolmuş kameramı ararken, yunus sürüsüne denk gelip onlarca yunusla yüzdüğümü asla unutmayacağım." dedi.

İşletme Bölümü son sınıfta okuyan ve şu anda Londra’da bir Start-Up firmasında staj yaptığını belirten Özdemir, gezgin olmak isteyenlerin @barkinozdemir hesabından kendisine ulaşabileceğini sözlerine ekledi.