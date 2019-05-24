Yedek subaylar yemin etti

SAMSUN/İZMİR (AA) - Samsun'da acemi eğitimini tamamlayan 375. kısa dönem 365 asteğmen, törenle yemin etti.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki törende ant içen askerlerden dönem birincileri, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Piyade Albay Recep Ali Üstün, törende yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en genç subaylarına güveninin tam olduğunu dile getirdi.

Askerlere seslenen Üstün, şunları kaydetti:

"Sizleri ruhi ve fiziki yönden dayanıklılığı tam birer muharip asker, kalpleri Atatürk sevgisiyle, ahlaki ve manevi değerlerle dolu olarak Cumhuriyet'e, yurda ve millete bağlı şekilde yeni görev yerlerinize uğurluyoruz. Askerlik görevinden sonra da çoğunuz ülkenin geleceğini yönlendirecek önemli ve kritik görevlerde bulunacaksınız. Bu değer, bundan sonraki askerlik hayatınızda ve sonraki yaşantınız boyunca rehberiniz olacaktır.''

Konuşmanın ardından geçit töreni yapıldı.

Daha sonra asteğmenlerin aileleriyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı.

Yakınlarına sarılan yedek subaylar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Jandarma asteğmen adayları yemin etti

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitimleri devam eden 375'inci dönem asteğmen adayları, düzenlenen törende yemin etti.

Törene, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Foça Kaymakamı Ali Çetin, asteğmen adaylarının aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, 355 asteğmen adayı 29 Nisan-24 Mayıs arasındaki 4 haftalık eğitimlerinin ardından and içti.

Tuğgeneral Okyar, yaptığı konuşmada, yemin eden asteğmenlerin içtikleri anda sadık kalıp gereklerini yerine getireceklerinden şüphesinin olmadığını dile getirdi.

Okyar, "Andınızın teminatı şeref ve namustur. Bu okulda iyi bir insan, iyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve iyi bir jandarma personeli olacak bilgilerle kendinizi donattınız. Görev bilinci, takım ruhu ve gerektiğinde inisiyatif kullanma özelliğini kazanmalısınız. Jandarmanın yurt sathındaki çeşitli birliklerinde görev alacaksınız. Yeter ki öğrendiklerinizi önemseyin, başaramayacağınız hiçbir şey kalmayacaktır. Göreviniz ne olursa olsun kendinize, ailenize ve ülkemize hizmet edebilmek için çok çalışmalısınız." diye konuştu.

Asteğmen adayları, tören geçidi ve sergilenen gösterilerin ardından aileleriyle kucaklaştı.