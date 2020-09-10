Yazlık Kıyafet Uygulaması 15 Eylül 2020'de Bitiyor

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik’in 11 inci maddesi ve 26/05/2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince;

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçilerin yaz kıyafeti uygulaması 15 Eylül 2020 Salı günü sona eriyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetlilerin yaz kıyafeti uygulaması 15 Eylül 2020 Salı günü sona ermektedir. Buna göre; 15 Eylül 2020 Salı gününden itibaren kışlık kıyafet uygulaması başlayacak olup, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin amir hükümleri ile 2007/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümlerine uygun kılık-kıyafet giyilmesi gerekmektedir.

Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar, ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidir