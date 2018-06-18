Yazın tadı Türk Telekom Prime’la çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Prime, yaz aylarına özel hazırladığı birçok teklif ve ayrıcalıklı hizmeti ile, yurt içi ve yurt dışında müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Türk Telekom Prime’lıları, Çeşme ve Bodrum’un en gözde plajlarında kat kat ayrıcalıklı bir yaz tatili, İstanbul’da açık hava sineması keyfi ve yurt dışı tatili için hediye ve indirimler bekliyor.



Şirket açıklamasına göre, Türk Telekom’un ‘Kat Kat Hayat’ mottosuyla yola çıkan markası Türk Telekom Prime, bu yaz da birbirinden ayrıcalıklı hizmetler sunarak müşterilerinin rahat bir nefes almalarını sağlıyor.

Türk Telekom, Çeşme’de tatil yapacak Prime müşterilerine Paradiso ve Momo Beach’te yüzde 50 plaj giriş indirimi, Before Sunset’te hafta içi yüzde 50 plaj giriş indirimi, Paparazzi’de ise giriş ücretinin tamamını harcama ayrıcalığı sunuyor.

Before Sunset Bungalows’da konaklamada hafta içi yüzde 25, hafta sonu yüzde 10 indirimin yanı sıra ücretsiz vale ve otopark hizmeti sağlanıyor.







- Bodrum’da eğlencenin tadı Türk Telekom Prime’la çıkıyor





Türk Telekom Prime, Bodrum’da tatil yapan müşterilerine X Beach ve Kuum Hotel plaj girişlerinde yüzde 50 indirim, Kuum Hotel ve Bella Sombra Hotel konaklamasında yüzde 15 indirim fırsatı sunuyor.



Türk Telekom Prime, yazı İstanbul’da geçirecek müşterilerine de çok özel bir ayrıcalık sunuyor. Yaz boyunca iki haftada bir salı günleri Four Seasons Hotel’de, her perşembe ise WaterGarden İstanbul’da ücretsiz açık hava sineması meraklılarını bekliyor.







- Yazın seyahat, Türk Telekom Prime ile çok kolay





Açıklamada verilen bilgilere göre, tüm bu hizmetlerin yanı sıra Enterprise yurt içi araç kiralamalarında yüzde 50, yurt dışı araç kiralamalarında yüzde 10 indirim sunuluyor.



VIP Havalimanı Transferi ile adresten havalimanına tüm aile birlikte kullanabilecek şekilde 70 TL’ye gidiş (İstanbul, Ankara, İzmir); yazlık bölgelerde (İzmir, Antalya, Dalaman ve Bodrum Havalimanlarından adrese) de Prime müşterileri ve yakınlarına özel VIP havalimanı transferi ile 100 TL’ye gidiş-dönüş ayrıcalığı sunuluyor.



Yaz tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için ise Prime’ın yurt dışı ayrıcalıklarından, çift kişilik gidiş dönüş Avrupa uçak bileti hediyesi, yüzde 50 indirimli vize hizmeti, hediye yurt dışı harç pulu ve günlük TAV Passport kartı, Enterprise’da yüzde 10 indirim ve VIP havalimanı transfer hizmeti öne çıkıyor.



Ayrıca tüm Prime müşterileri, "Tarifen Yurtdışında" kapsamında tam 74 ülkede tarifelerini yurt içinde gibi kullanmanın keyfini yaşıyor.

