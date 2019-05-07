Yazılım geliştiren öğrencilerden Rektör Yıldız'a ziyaret

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden bir grup öğrenci, geliştirdikleri yazılım programın sunumunu gerçekleştirmek için Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Kuramsal Temeller Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek ve öğrenciler yer aldı.

Yıldız, başarılarından dolayı öğrencileri kutlayarak, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar üniversite içerisinde yapılan bilimsel araştırmalara ve çalışmalara desteğimiz tam oldu. Olmaya da devam ediyor. Biz istiyoruz ki öğrencilerimizin geliştirdiği ürünler burada değerlendirilsin. Uygulama alanları oluşturulup burada üretim yapılsın. Uygulama alanlarını kendi üniversitemiz içerisinde oluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ataseven ise üretilen yazılım programının tamamen öğrenciler tarafından yazılmış bir program olduğunu vurgulayarak, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin ürünü olacak. Öğrenciler bu çalışmaları ile lisansüstü güzel bir çalışma ortaya koydular." açıklamasında bulundu.



Yüksek de öğrencilerin yaptığı yazılım ile geliştirdikleri programlar hakkında bilgi vererek, hazırlanan programın üniversitenin kurumsal web adresi ve store programına entegre edilebileceğini belirtti.