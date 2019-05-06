Yazarlık Okulu mezunlarını verdi

KAYSERİ (AA) -Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Yazarlık Okulu yeni mezunlarını verdi.

Yazarlık Okulu'nun sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin alimler şehri olduğunu belirtti.

Buna benzer kültürel etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini aktaran Büyükkılıç, "Gençlerimize imkan vermek ve bu alanda ilgi duyan yavrularımıza yardımcı olmak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yazarlar Birliği Şube Başkanı Selim Tunçbilek de 9 Şubat'ta 436 kursiyerin başvurusuyla başlayan Yazarlık Okulu'ndan 122 kursiyerin sertifika alarak mezun olduğunu kaydetti.



Konuşmaların ardından Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Yazarlık Okulu'na ve genç yazarlara verdiği destekler nedeniyle Büyükkılıç'a plaket takdim edildi. Daha sonra ise Başkan Büyükkılıç, mezun olan genç yazarlara sertifikalarını verdi.



