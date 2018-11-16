Yazar Ziya Karatekin, Başkentte gençlerle buluştu

ANKARA (AA) - Yazar Ziya Karatekin, "Tarih İçinde Türk Şiiri-15 Temmuz Ordu Millet Destanı" konulu söyleşide, lise öğrencisi gençlerle bir araya geldi. Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen, Ziya Karatekin'in...