Yazar Karakaya'nın

YOZGAT (AA) - Yozgatlı yazar 80 yaşındaki Yusuf Karakaya "Köy odaları" isimli kitabını çıkardı.

Hayri İnal Konağında gazetecilere kitabını tanıtan Karakaya, kitabı hazırlamak için 6,5 yıl çalıştığını söyledi.

Karakaya, Yozgat'ın 400 köyünü gezerek köy odalarını incelediğini ifade ederek, "Köy odalarının kültürümüzde çok önemli yeri bulunmaktadır. Köy odaları aynı zamanda okullar gibi birer eğitim yuvalarıdır. Buraya gelen insanlar, örf, adet ve gelenekleri yaşayarak öğrenmektedir." diye konuştu.

Köy odalarının asıl yapılma gayesinin Allah rızasını kazanmak olduğunu vurgulayan Karakaya, "Eskiden köye gelen misafirler odalarda ağırlanırdı. Burada oyunlar oynanır, güzel vakitler geçirilirdi. 20-25 yıl öncesine kadar aktif olarak kullanılan köy odaları, özellikle yollar iyileştirilmesi ve ulaşım araçlarının çoğalmasıyla önemini yitirmiştir. Bu geleneğin günümüzde de yaşatılması gerekir. Bu kitabımda köy odalarını ve oda geleneklerini kaleme aldım." ifadelerini kullandı.