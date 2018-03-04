Yazar Friedlander, Müslümanın iş hayatını anlattı

KONYA (AA) - Yazar Shems Friedlander, Konya'da verdiği konferansta Amerikalı bir Müslümanın gözünden iş hayatını anlattı.

İslami Araştırmalar Enstitüsü tarafından sanat ve kültür alanında 2012 yılının en etkili 500 Müslümanından biri seçilen yazar Friedlander, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa katıldı.

Konferansta Amerikalı bir Müslümanın gözünden iş hayatını anlatan Friedlander, şöyle konuştu:



"Müslüman dünyasındaki iş adamlarına bakacak olursak, maalesef İslam'ın doğru anlaşıldığını düşünmüyorum. İslam, aslında oldukça sadedir. Bir Müslüman için iş ahlakının temeli, dürüst olmak, yalan söylememek ve kimseyi kandırmamaktır. İş dünyası kazancını nasıl harcamalı. İş dünyası müteşekkil bir sosyal sorumluluğu olması gerekiyor. İşçisine ve işçisinin emeğine saygısı olmalı, çalışanları düşünmelidir. Onların rehberi olmalı. Kazançlarını nerede harcadığını da tespit etmelisiniz."



MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, konferans sonunda Friedlander'a hediye takdim etti.