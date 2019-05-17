Yazar Ahmet Yıldırım, Beypazarı'nda öğrencilerle buluştu

ANKARA (AA) - Çocuk ve gençlik kitapları yazarı Ahmet Yıldırım, Beypazarı’nda ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluştu.

Faruk Kefelioğlu, Gazipaşa, Şehit Onur Yaman ilkokullarında ve Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu ile Beypazarı Ortaokulu’nda gerçekleştirilen Söyleşi ve İmza Günü etkinliklerine öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Ahmet Yıldırım’a yoğun bir ilgi gösteren öğrenciler, yazara yönelttikleri ilginç sorularla yazarlık konusunda meraklarını giderdi.

Bir öğrencinin sorduğu, “Yazar olmak için neler yapmalıyız?” sorusuna ise öğrencilerle birlikte cevap arandı. Sonunda, yazar olmak için çok okumak, bol hayal kurmak, eleştirel düşünerek iyi bir gözlemci olmak ve sabırla yazma denemeleri yapmak gerektiğine karar verildi.

Söyleşiler, yazarın Arkadaş, Mevlâna’dan Damlalar, Mızıkçı, Azatlık Aşkı, Kedilik Bende Kalsın, Osman Gazi ve Beypazarı Efsaneleri adlı kitaplarını imzalamasıyla son buldu.