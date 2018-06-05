Yaz spor okulları kayıtları başladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yaz spor okullarına kayıtların başladığını bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, 30 branşta yapılacak spor okullarına ilginin her geçen gün arttığını ifade ederek, müdürlük tarafından Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere belirli noktalarda kayıt stantları oluşturulduğunu belirtti.

Yaz spor okulunda yüzme dışında bütün branşların ücretsiz olacağını anlatan Özdemir, kayıt için 2 adet fotoğraf ile başvuru formunun doldurulmasının yeterli olacağını dile getirdi.

Özdemir, gençlerin tatilde zamanlarını uzman antrenörler eşliğinde en iyi şekilde değerlendirmeleri için velilere seslenerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve gençlerimizin yaz döneminde spora yönlendirilmelerinin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkısı çok büyük olacaktır. Mükemmel bir fırsat olan yaz spor okullarımız binlerce çocuğumuza hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Çocuklarımızın daha güçlü ve sağlıklı olarak topluma kazandırılması için ülkemizde bütün illerde olduğu gibi ilimizde de bu yıl engelli kardeşlerimizde dahil olmak üzere farklı branşlarda açılacak olan yaz spor okullarından 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerimiz yüzme dışında bütün kurslarımızdan ücretsiz olarak faydalanacaktır. Velilerimizden istediğimiz çocuklarımıza kayıt yaptırma konusunda öncülük edip sporu sevdirerek kendilerini sevdikleri spor branşında kanıtlamalarına imkan sağlayıp ders ve sınav yoğunluğunu unutturalım."