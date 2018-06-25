Yaz spor okulları başlıyor

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, 29 Haziran ile 29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yaz spor okulları açılışının 29 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, yaz spor okullarının 17 Ağustos Spor Salonu'nda yapılacağını ve yüzme dışında bütün branşların ücretsiz olduğunu belirtti.

Yaz spor okuluna bu yıl da büyük bir ilgi olduğunu ve uzman antrenörler eşliğinde 30 branşta 2 ay boyunca eğitim verileceğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve gençlerimizin yaz döneminde spora yönlendirilmelerinin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkısı çok büyük olacaktır. Mükemmel bir fırsat olan yaz spor okullarımız binlerce çocuğumuza hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Çocuklarımızın daha güçlü ve sağlıklı olarak topluma kazandırılması için ülkemizde bütün illerde olduğu gibi ilimizde de bu yıl engelli kardeşlerimiz de dahil olmak üzere farklı branşlarda açılacak olan yaz spor okullarından 5-18 yaş arası çocuk ve gençlerimiz yüzme dışında bütün kurslarımızdan ücretsiz olarak faydalanacaktır. Velilerimizden istediğimiz çocuklarımıza kayıt yaptırma konusunda öncülük edip sporu sevdirerek kendilerini sevdikleri spor branşında kanıtlamalarına imkan sağlayıp ders ve sınav yoğunluğunu unutturalım."

Özdemir, ayrıca Kur'an kurslarına giden çocuklar için de İl Müftülüğü ile görüştüklerini ve bu çocukların da yaz spor okullarından en iyi şekilde faydalanmalarının sağlanacağını sözlerine ekledi.