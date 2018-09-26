Yaz kurslarıyla meslek sahibi oldular

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, belediyenin yazın düzenlediği F klavye ve dikiş nakış kurslarına katılan 54 kadın, meslek sahibi olarak sertifikalarını aldı.

Pursaklar Belediyesine bağlı Hüma Sultan Hanım Evi'nde kadınların kişisel becerilerinin geliştirilmesi ve meslek sahibi olması için çeşitli yaz kursları düzenlendi.

Bu çerçevede bilgisayarı daha etkin kullanmak ve hızlı yazmak için F Klavye kurusuna katılan 20 kadın ile dikiş nakış kursuna katılan 34 kadın kursu başarı ile tamamladı.

Meslek sahibi olan söz konusu 54 kursiyere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verildi.

Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü kursların devam ettiği belirtildi.