Yaz Kur'an kursu ve braille alfabesi kursu protokolü imzalandı

SİVAS (AA) - Koordinatörlüğünü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Engelliler Birimi’nin (CENGEL) yaptığı, Sivas Belediyesi, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün paydaş olduğu, işitme ve görme engelliler için yaz Kur’an kursu ve engelli olmayanlara yönelik braille alfabesi kursu protokolü imzalandı.

Cumhuriyet Üniversitesinden (CÜ) yapılan açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Necmettin Yılmaz, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan ve CENGEL Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı katıldı.

Yıldız, kurumlarla ortak çalışma yürüttüklerini belirterek, “Görme engellilere ve işitme engellilere Kur’an kursu açıyoruz. Böylece engellilere Sivas’ta sahip çıkıldığını gösteren ortak bir çalışmaya da imza atmış oluyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalar devam edecek. Çünkü engellilerin dini bilgilere ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Daha önceden de burada bir camimizde yine müftülüğümüzden bir hocamız hutbeleri ve vaazları işaret diliyle anlatıyordu. O da zaten devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından imzalanan protokole göre, 8-16 yaş aralığındaki çocukları kapsayan yaz Kur’an kursunda 1 Temmuz 2019 - 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında 12 görme engelli 2 ay süreyle Kur'an-ı Kerim eğitimi alacak.

Yaz Kur’an kursunda koordineyi CÜ sağlarken İl Müftülüğü dini konularda kursiyerlere yön gösterecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurs için öğretici belirlerken Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kursiyerlere gerekli psikolojik desteği sağlayacak.



Görme engelli olmayanlar için gerçekleştirilecek braille alfabesi kursunda ise kursiyerlerin braille alfabesini öğrenerek görme engellilere yardımcı olmalarını sağlanacak.

