Yaz Kur'an kurslarından 400 öğrenci mezun oldu

KONYA (AA) - Ahırlı Akkise Mahallesi'nde yaz Kur'an kurslarını tamamalayan 400 öğrenci mezun oldu.

İlçedeki düğün salonunda düzenlenen mezuniyet programının açılış konuşmasını İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz yaptı.

Korkmaz, "2019 yılı Camiler çocukla dolsun, ahlakı Kur'an olsun temalı 20 adet kurs açtık. Bu kurslarımıza tüm mahallelerimizden 400 öğrenci katıldı." dedi.



Kurs bünyesinde düzenlenen yarışmalarda başarılı olan öğrencilere Kaymakam Kadir Yurdagül ve Belediye Başkanı İsa Akgül çeşitli hediyeler verdi.



Programda konuşan Kaymakam Yurdagül, "Kırsal bölgelerde böyle kursların önemi büyük. İlçe Müftülüğümüz böyle güzel başarlı bir kurs düzenlemiş. Taşrada bir çok çocuk yaz dönemlerinde tarlalarda çalışır.İlçemizde ve mahallelerinde çocuklarımız büyük bir sayı ile kursa katıldı. Bu çok önemli bir çalışma. Emeği geçen ilçe müftülüğümüze ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim." dedi.

Belediye Başkanı İsa Akgül de çocukların dinini öğrenmesi, camiyi öğrenmesi açısından yaz Kur'an kurslarının önemine vurgu yaptı.



Programda Kur'an'ı Kerim, şiirler ve ilahiler okundu.

Etkinliğe, İlçe Kaykamı Kaymakam Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı İsa Akgül, İlçe Müftüsü İbrahim Korkmaz'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenci velileri katıldı.



