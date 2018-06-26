Yaz Kur'an kursları başladı

NEVŞEHİR (AA) - Yaz dönemi Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla Nevşehir Oğuzlar Camisi bahçesinde açılış programı düzenlendi.
İl Müftülüğünce düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
İl Müftüsü Yakup Öztürk, törende yaptığı konuşmada, eğitimin, öğrencilerin dini bilgileri ve Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmelerine imkan sağlayacağını belirtti.
Programa katılan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, kursa başlayan öğrencilerle sohbet ederek, eğitimin verimli hale gelmesi için tavsiyelerde bulundu.
Kursun, 17 Ağustos tarihinde sona ereceği bildirildi.