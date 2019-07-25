"Yaz aylarında serin ortamlarda spor yapılmalı"

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, "Yaz aylarında güneşin geç batması yeme içme ve uyku düzeninde değişikliğe neden olmamalı. Serin ortamlarda spor yapılmalı ve ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Bol sıvı tüketilmeli." uyarısında bulundu.



Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarında hava sıcaklarının ani olarak yükselmesi ile birlikte görülen sıcak çarpması şikayetlerini önlemek için uyarılara yer verildi.



Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte gün içerisinde halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı şikayetlerinde de artış yaşandığı aktarılan açıklamada, vücudu yormamak ve güneşten korunmak için bazı önemli noktalara işaret edildi.



Açıklamada, yazın sıcakların artmasıyla vücut ısısında da artış yaşandığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Vücut, terleme yoluyla ısı kaybederek dengeyi sağlamaya çalışıyor. Ancak uzun süre güneşe veya yüksek sıcağa maruz kalındığında vücut ısısı terlemeyi dengeleyemiyor ve sıcak çarpması durumu meydana geliyor. Uzun süre güneşin altında kalan kişilerde terli ve soğuk bir cilt, bitkinlik, susama hissi, kas krampları, baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, kusma ve idrar koyulaşması gibi belirtiler baş gösterebiliyor. Sıcaklığın daha da artmasıyla birlikte cilt daha sıcak ve kırmızı bir hal alıyor, vücut ısısı yükseliyor, solunum ve nabız hızlanıyor, davranış bozukluğu ve bilinç bulanıklığı gelişiyor."





- "Aşırı sıcaklar, kronik hastalıkları daha fazla tetikliyor"





Açıklamada, sıcaklardan ve güneş çarpmasından korunmak için "Güneşin yoğun olduğu zamanlarda dışarı çıkmayın. Su içmeyi ihmal etmeyin. Dışarı çıkarken gözlük ve şapka kullanın. Uygun faktörlü güneş koruyucuları kullanın. İnce ve açık renkli kıyafetleri tercih edin." uyarılarına yer verildi.

Yaz aylarında aşırı sıcak havalarda gıdalar iyi muhafaza edilmediğinde ve hijyenik bir ortam sağlanamadığında besin zehirlenmelerinin de sıkça görüldüğü aktarılan açıklamada, "Tavuk, yumurta ve süt içeren gıdalarda bazı bakteriler 1-2 saat içinde çoğalıyor. Bu durum, bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi şikayetlerle ortaya çıkan besin zehirlenmelerinin büyük bir çoğunluğunun kaynağını oluşturabiliyor.

Yiyeceklerin buzdolabında belirli bir ısının altında saklanması ve pişirildikten sonra hemen tüketilmesi gerekiyor. Kabuklu meyvelerin yıkansalar bile soyularak tüketilmesi gerekiyor." değerlendirmelerine yer verildi.

Aşırı sıcakların, kronik hastalıkları daha fazla tetiklediği kaydedilen açıklamada, özellikle kalp-damar hastalarının bu aylarda risk oranının yüksek olduğu ifade edildi.



Açıklamada, sıcaklarla birlikte kan dolaşımında yaşanan değişikliklerin kalp hızında artışa neden olabildiği aktarılarak, "Sıvı kaybının artması, böbreğe gelen kan miktarının azalmasına yol açıyor. Hipertansiyonu olanların sıvı kaybı ve yüksek nemden diğer kişilere göre daha çok etkileniyor. Yaz aylarında güneşin geç batması yeme içme ve uyku düzeninde değişikliğe neden olmamalı. Serin ortamlarda spor yapılmalı ve ağır egzersizlerden kaçınılmalı. Bol sıvı tüketilmeli. Devam eden tedaviler aksatılmamalı." bilgisi verildi.



