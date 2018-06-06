Yaylaya yıldırım düştü: 6 yaralı

KONYA (AA) - Akşehir ilçesinde bir çadıra yıldırım düşmesi sonucu aynı aileden altı kişi yaralandı.

Engilli Mahallesi Kuyubaşı Yaylası’nda çobanlık yapan Arslan ailesinin çadırına, yıldırım düştü.

Çıkan kısmi yangında, Kenan Arslan (37) ve Songül Arslan (33) ile çocukları Mehmet (12) , Emine (9), Merve (8) ve Ufuk Arslan (2) yaralandı.

Yaralılar, yayladan 2 kilometre kadar traktörle indikten sonra ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Vücutlarında kısmi yanıklar olan yaralıların ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Konya’ya sevk edildi.

