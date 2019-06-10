Yaylakent yayla şenlikleri

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde 19. Yayla Şenlikleri gerçekleştirildi.

Yaylakent Belediyesi tarafından düzenlenen şenliklerde konuşan Belediye Başkanı Kadir Dede, düzenlenen programların birlik ve beraberliği pekiştirdiğin söyledi.

Daha iyi hizmet sunabilmek için çalıştıklarını dile getiren Dede, katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmanın ardından mehter ve seymenler gösteri yaptı, Turgay Başyayla konser verdi.

Programa, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



